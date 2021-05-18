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    Van'da yaylada fenalaşan genç ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

    Van'da çıktığı yaylada babasının ölüm haberini alınca rahatsızlanarak bilinç kaybı yaşayan Adem Teker, ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
    • DHA
    • 18.05.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 09:37
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    Van'da yaylada fenalaşan genç ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

    Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğdu Mahallesi'nden Nergistepe Yaylası'na çıkan 25 yaşındaki Adem Teker, babasının ölüm haberini alınca fenalaşıp bilinç kaybı yaşadı.

    Teker'in yakınında bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter yönlendirildi.

    HASTANEYE HELİKOPTERLE GÖTÜRÜLDÜ

    Ekipler, yürüyerek ulaştıkları olay yerinde Teker'e ilk müdahaleyi yaptı. Teker, kısa sürede bölgeye gelen ambulans helikoptere sedye ile taşındı. Bilinç kaybı yaşayan Teker, ambulans helikopterle Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi.

    Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Adem Teker, tedaviye alınırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Adem Teker

    Adem Teker

    Adem Teker

    Adem Teker

    Adem Teker

    Adem Teker

    Adem Teker

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