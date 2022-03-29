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    Van'da yiyecek arayan tilki muhtarın misafiri oldu

    Saray'da, karla kaplı dağlarda yiyecek bulamayıp, yerleşim yerine inen tilkiyi, muhtar Cevdet Öztürk beslemeye başladı.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 10:49
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    Van'da yiyecek arayan tilki muhtarın misafiri oldu

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava, etkili olmaya devam ediyor.

    Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını da bu durumdan etkileniyor.

    Van'ın Saray ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Dolutaş Mahallesi'nde yiyecek bulmakta zorluk çeken tilki, muhtar Cevdet Öztürk'ün kapısına kadar geldi.

    Van'da yiyecek arayan tilki muhtarın misafiri oldu VİDEO

    15 GÜNDÜR BESLİYOR

    Öztürk, tilkiyi eve alıp, elleriyle yiyecek vererek beslemeye başladı. 15 gündür evin oturma odasına kadar gelen tilki, burada yiyecek alıp, tekrar dışarı çıkıyor.

    Tilkinin yemek yediği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    "AİLEMİZE ALIŞTI, BARAKA YAPACAĞIM"

    Beslendikten sonra uzaklaşarak gözden kaybolan tilkinin her akşam aynı saatte geldiğini söyleyen Cevdet Öztürk, "Evin oturma odasına kadar geliyor. Yemek yedikten sonra tekrar yaşam alanına dönüyor. Artık ailemize de alıştı ve çekinmiyor. Kendisine bir baraka yaptırıp, bizimle yaşamasını sağlayacağım" dedi.

    Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti -1

    Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti -2

    Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti -3

    Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti -4

    Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti -5

    Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti -6


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