Van'da yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla ilerleyemeyenlerin imdadına ekipler yetişti.

Van'da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Araçlarıyla yolda mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Dünden bu yana etkili olan kardan dolayı kapanan 372 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

KAR KÜREME ÇALIŞMASI

Ekipler, kent genelinde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli önlemleri aldı.

Zorlu coğrafya, tipi ve fırtınaya rağmen yolların açılması için çaba gösteren ekipler, ana caddelerinde açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan belediye ekipleri, iş makineleriyle araçlarını saplandıkları yerden çıkararak gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağladı.