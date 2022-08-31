Van'daki aşiret düğününde geline 5 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 5 kilo altın takılırken damada ise 4 milyon lira takıldı. Gece geç saatlere kadar süren düğünde yaklaşık 500 küçükbaş hayvan kesildi.

Aşiret düğünleri, takılan takılarla gündem olmaya devam ediyor...

Van'da yaşayan Ertoşi aşireti mensubu çiftin düğün töreni gerçekleşti.

Düğüne katılan davetliler, Kader Caner ve Çetin Erkuş çiftine altın takmak için adeta birbiriyle yarıştı.

7 bin davetli

Düğünde 7 bin davetliyle birlikte aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları, STK temsilcileri de yer aldı.

5 kiloluk altın ve 4 milyon değerinde takı takıldı

Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 4 milyon 250 bin TL ile birlikte 2 bin adet açılmamış zarf verildi.

Geline ise 5 kilo ağırlığınca altın takıldı.

İHA'nın aktarımına göre; canlı müzik eşliğinde halayların çekildiği düğün töreni, gecenin geç saatine kadar devam etti.