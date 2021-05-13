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    Van'daki baba, çocuklara şeker ağacı yaptı

    3 çocuk babası Bülent Keser, tam kapanmada şeker toplayamayan çocuklar için yaptığı şeker ağacıyla yüzleri güldürdü.
    • DHA
    • 13.05.2021 - 12:21
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 12:43
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    Van'daki baba, çocuklara şeker ağacı yaptı

    Van Erciş'te yaşayan Bülent Keser, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerden bayram şekeri toplayamayan çocuklar için farklı bir yöntem uyguladı.

    Keser, mahallede bayramlaşmaya gelen çocukların alması için, evinin bahçesindeki ağaca iplerlebayram şekeri astı.

    BİREBİR İLETİŞİM KURMAMAK İÇİN YAPTI

    Çocukların bayram şekeri için ev ziyaretleri yaptıklarında birebir iletişim kurmamak adına böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Keser, çocukları nasıl sevindirdiğini anlattı.

    Van daki baba, çocuklara şeker ağacı yaptı #1

    "PANDEMİSİZ RAMAZAN BAYRAMLARINIZ OLSUN ÇOCUKLAR"

    Keser, "Salgın nedeniyle biz vatandaşlar bazı tedbirler almamın gerektiğini düşünerek, evin bahçesinde bulunan ağaca iplere bağlı bayram şekeri iliştirdim. Bu yöntemle hem kendi sağlığımızı güvence altına aldım, hem de çocukların sağlığını düşündüm. Kültürümüzün bir parçası olan Ramazan bayramını daha heyecanlı yaşamak ve çocukların heyecanına karşılık vermek için güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Çocuklar evimize geldiğinde ağaca asılı bayram şekerlerinden alıp, yanına bıraktığımız kolonyadan kullanma şansı buluyor. Ayrıca ağaçta çocukları karşılayan 'Pandemisiz Ramazan Bayramlarınız olsun çocuklar' yazılı bir not bulunuyor. İnşallah bayram sonrası vakalar azalır ve biz eski günlerimize döneriz." dedi.

    Van daki baba, çocuklara şeker ağacı yaptı #2

    ÇOCUKLAR MUTLU OLDU

    Bayram şekerini alan Şüheyda Öncer ise "Ağaca asılı şeker görünce şaşırdık. Akşamdan hazırlığımız yapıp, kıyafetlerimizi giyip, heyecanla bekledik. Arkadaşlarımla bayram şekeri için geldiğimiz komşumuzun bahçesindeki asılı şekerlerden alıp, birbirimize kolonya ikramında bulunduk. 'Pandemisiz Ramazan Bayramlarınız kutlu olsun çocuklar' yazılı not ile karşılanmak bizi mutlu etti. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

    Van daki baba, çocuklara şeker ağacı yaptı #3

    Van daki baba, çocuklara şeker ağacı yaptı #4

    Van daki baba, çocuklara şeker ağacı yaptı #5

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    Van daki baba, çocuklara şeker ağacı yaptı #8

    Van daki baba, çocuklara şeker ağacı yaptı #9

    Van daki baba, çocuklara şeker ağacı yaptı #10

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