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    Van'daki çocuklar hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar

    7'nci sınıf öğrencisi 3 arkadaş bir yandan hayvancılık yaparak ailesine yardımcı olurken, bir yandan da dağ tepe demeden EBA'ya bağlanarak çevrim içi derslere katılıyor.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 14:13
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    Van'daki çocuklar hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar

    Van'ın Erciş ilçesinin merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan ve Selahattin Eyyubi Ortaokulu'na giden 7'nci sınıf öğrencisi 3 arkadaşın azmi duygulandırdı.

    Eren Keklik, Mert Aslan ile Emin Ceylan, yüz yüze eğitim olmaması nedeniyle hayvancılık yapan ailelerine destek olmaya çalışıyor.

    Her gün sabah saatlerinde koyunlarını alarak, mahalleye 6 kilometre uzaklıkta bulunan Madavank Tepesi'ne gelen 3 arkadaş, hayvanları otlarken, cep telefonlarıyla da EBA'ya bağlanıp, derslerini takip etmeye çalışıyor.

    HEM KOYUN OTLATIYORLAR HEM DE DERS DİNLİYORLAR

    Doğada sessiz ortamın kendilerine büyük katı sağladığını ve anlatılan dersleri daha iyi anladıklarını belirten öğrencilerden Mert Aslan, "Günün büyük bölümünü merada geçiriyoruz. Hem koyunlarımızı otlatıyoruz hem de derslerimizi takip ediyoruz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yaptığımız işten de keyif alıyoruz." dedi.

    Van daki çocuklar hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar #1

    Van daki çocuklar hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar #2

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    Van daki çocuklar hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar #10

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