Van'daki gümrük kapısında İranlı turistlere çiçekli karşılama

AA

İranlıların bir numaralı tatil adresi olan Van'da, turist hareketliliği yaşanıyor.

Nevruz tatilinin 'Shopping Fest' (Alışveriş günleri festivali) ile çakışmasıyla kente turist akını başladı.

14 günlük Nevruz tatillerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, gümrük ve sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

Bu kapsamda Türkiye'ye giriş yapan İranlılar, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda çiçeklerle karşılandı.

Tatil için Türkiye'ye gelen çok sayıda turist, hem kara yoluyla hem de Van-Tahran yolcu treniyle ülkeye giriş yaptı.

Kara yoluyla Van'a gelen İranlı turistler için karşılama programı düzenlendi.

"ŞEHRİN EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR"

Kapıköy Gümrük Kapısı'na giden Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyeleri, turistlere karanfil verdi, kentte güzel zaman geçirmelerini diledi.

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, gazetecilere, gümrük kapısının şehrin ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.

"20 DEFA VAN'A GELDİĞİNİ SÖYLEYEN OLDU"

İranlı turistleri çiçeklerle karşıladıklarını ifade eden Çeliktaş, "Misafirlerimizi ağırlayarak hem bayramlarını kutladık hem de güzel bir zaman geçirmeleri dileklerimizi ilettik. Çok mutlu oldular. Yaptığımız görüşmelerde kimisi 5, kimisi 10, hatta 20 kez Van'a geldiğini söyleyenler oldu.

Şehrimizi çok sevdiklerini belirttiler. Biz de Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak onları en iyi şekilde ağırlamak, sorunlarını dinlemek için geldik. Van TSO olarak başlattığımız 'Van Shopping Fest' alışveriş festivaliyle ilgili bilgilendirmelerde bulunduk." diye konuştu.

"İRANLI TURİSTLER BÖLGENİN CAN DAMARI"

Geçen yıl 720 bin İranlı turisti ağırladıklarını ifade eden Çeliktaş, şöyle devam etti:

Nevruz'a kadar 120 bin civarında İranlı misafirimizi konuk ettik. Geçen yıl bu sayı aynı dönemde 100 bin civarındaydı. Yani yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz ve bu yıl 1 milyon turist hedefini aşmayı planlıyoruz. 2025 yılı, kentimiz için oldukça güzel geçiyor. İranlı turistler, hem şehrimizin hem de bölge ekonomisinin can damarı konumunda. Esnafımızın da bu sürece gereken önemi vermesi büyük önem taşıyor. Biz bu insanlara turist değil, misafir diyoruz. Onları en iyi şekilde ağırlayarak, şehrimize ekonomik ve kültürel katkı sağlamalarını umuyoruz."

"İRANLILAR VE TÜRKLER KARDEŞTİR"

Nevruz tatilini Van'da değerlendireceğini belirten Farnaz Atashrooz ise "Ailemle gezmek için Van'a geldik. Bizi her zamanki gibi güzel karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Van'a geldiği için mutlu olduğunu anlatan Mahdi Pareş de "Van'da alışveriş yapacağız, konaklayacağız. Bizi çok güzel karşıladılar. İranlılar ve Türkler kardeştir. Biz de tatilimizi burada geçireceğiz." ifadelerini kullandı.