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    Van'daki güzellik yarışmasının birincisi, ziyaretçilerin ilgi odağında

    Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Van Kedisi Güzellik Yarışması’nda jüri üyelerinden tam puan alarak birinci olan ‘Mia’ isimli kedi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 09:29
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    Van'daki güzellik yarışmasının birincisi, ziyaretçilerin ilgi odağında

    Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin tanıtım çalışmaları sürüyor.

    Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri bu kez güzellikte yarıştı.

    Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Shopping Fest (Alışveriş Günleri) etkinlikleri çerçevesinde 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi.

    BİRİNCİ MİA OLDU

    32 Van kedisinin hünerlerini sergilediği yarışmaya Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi de 2 kediyle katılım sağladı. Merkezin başvurduğu iki kediden ‘Mia’ isimli kedi birinci seçilerek atın madalya kazandı. Güzellik yarışmasında birinci seçilen ‘Mia’, son zamanlarda oldukça ilgi görüyor.

    Van daki güzellik yarışmasının birincisi, ziyaretçilerin ilgi odağında #1

    "YARIŞMAYA KATILAN KEDİLERİMİZ BİRİNCİ VE İKİNCİ OLDU"

    Konuya ilişkin konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, orijinal Van kedilerinin çoğaltılması ve kediler üzerinden araştırmalar yapan bir merkez olduklarını belirtti. Van kedisinin neslinin korunmasının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Van kedisini tanıtmak amacıyla düzenlenen tüm faaliyetler bizler için çok değerlidir. Bu açıdan kedi güzellik yarışmaları da bizler için önemlidir. Dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen kedi güzellik yarışmasına merkez olarak iki kediyle katıldık. Daha önce uluslararası kedi güzellik yarışmasında birinci olan kedimiz ile yarışmaya katılmadık. Bunu da yarışmanın sonucunu etkilememek adına yaptık. Ancak yine yarışmaya katılan kedilerimiz birinci ve ikinci oldu." dedi.

    Van daki güzellik yarışmasının birincisi, ziyaretçilerin ilgi odağında #2

    "MİA İSİMLİ KEDİ ANNE ADAYI"

    Van kedisinin gündeme gelmesi ve özelliklerinin bilinmesi açısında çok değerli yarışmalar olduğunu dile getiren Kaya, yarışmalar sayesinde Van kedisine olan ilginin arttığını söyledi. Kaya, yarışmada birinci olan kedinin hamile olduğunu kaydetti.

    Van daki güzellik yarışmasının birincisi, ziyaretçilerin ilgi odağında #3

    Van daki güzellik yarışmasının birincisi, ziyaretçilerin ilgi odağında #4


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