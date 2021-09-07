Sümer Ailesi'nden iki kardeş arasında çıkan husumet, 8 yıl sonra Mahmuran Aşireti liderinin katılımıyla düzenlenen toplantıda sona erdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Mezra köyünde 2013 yılında, Sümer Ailesi'nden iki kardeş ve çocukları arasında arazi meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Çıkan kavgada Orhan ve Sedat Sümer adlı kardeşlerin ölmesi ile başlayan husumet, Van'ın İpekyolu ilçesindeki barışla sonlandırıldı.

Mamhuran Aşireti lideri Hüsnü Timur’un girişimleri sonucu Bostaniçi Mahallesi'nde barış töreni düzenlendi.

AŞİRET LİDERİ KATILDI

Barış törenine Mamhuran Aşiret Lideri Hüsnü Timur, husumetli olan Sümer kardeşler ile akrabaları ve komşuları katıldı.





"HER ENGELİ AŞACAĞIZ"

Burada iki kardeşi ve çocuklarını barıştıran Mamhuran Aşiret Lideri Hüsnü Timur, yaptığı açıklamada, “Bugün çok mutluyum. Çünkü bu güzide günümde bütün aşiretim toplanmış. Ben bu barışı yaptıkları için hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah her barışı yapacağız, her engeli aşacağız.” dedi.

Van'daki iki kardeş, Mahmuran Aşireti lideri tarafından barıştırıldı VİDEO











"KARDEŞLİK HER ŞEYDEN İYİDİR"

Husumetin 8 yıl önce iki kardeşin çocukları arasında başladığını dile getiren Timur, “Kavga iki kardeş çocukları arasında çıkmıştı. Benim vatandaşlara mesajım; kardeşlik her şeyden iyidir. Her zaman birlik ve beraberlikten yanayım.” ifadelerini kullandı.





KÜRTÇE BARIŞ KONUŞMASI

Törende barıştırılan Sümer kardeşler ise Kürtçe yaptıkları konuşmada, barışa vesile olan herkese teşekkür etti. Duaların okunduğu törende, iki aile arasındaki husumet el sıkıştırılarak sona erdirildi.