Van'daki mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı

Perşembe akşamı mobilya mağazasına giren ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan iş yerinde mahsur kalan kedi, çevredekilerin fark etmesiyle dışarı çıkarıldı.

Van'daki Erciş'in Van Yolu Caddesi'nde bulunan mobilya mağazasına, perşembe akşamı girdiği tahmin edilen kedi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iş yeri açılmadığı için içeride mahsur kaldı.

Kısıtlamadan muaf olup, dışarı çıkanların mağaza önünden geçerken, sesini duymalarıyla kedinin içeride olduğu anlaşıldı.

İlçe sakinlerinden Zafer Albayrak, mağazanın reklam tabelasından sahibine telefonla ulaşarak, durumu bildirdi.

KEDİ KURTARILDI

Bu sırada kedinin aç kaldığını da fark eden Albayrak, mağazanın kapısının altındaki boşluktan yiyecek verdi. Kısa sürede gelen mağaza sahibinin kepengi açmasıyla kedi, dışarı çıkarıldı.





































