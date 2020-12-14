Van'daki terzi, çırak bulamadığı için üzülüyor

4 yaşındaki yanlış tedavi sonucunda sağ bacağı felç kalan terzi, 30 yıldır yaptığı işte çırak bulamıyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Necat Sarıca'nın bacağına, 4 yaşındayken götürüldüğü hastanede yanlış iğne kullanıldı.

Yanlış tedavi sonucu sağ bacağı felç olan Sarıca, terzi olarak çalıştığı Büyükşehir Belediyesi'nden 2003 yılında emekli oldu, ancak hayattan kopmadı.

Sarıca, mesleğini, yanında çırak olarak işi öğrettiği Bahri Dayan ile birlikte sürdürüyor.

TERZİLİĞİN UNUTULAN BİR İŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

İki usta, açtıkları ortak dükkanda mesleği sürdürecek yeni çıraklar yetiştirmek istiyor. Terziliğin de artık çırak yetiştirilememesi nedeniyle unutulan işlerden olduğunu hatırlatan Sarıca, şunları söyledi:

“Eskiden gözde bir meslekti. Günümüzde, pek çok meslek gibi terzilik de unutulmaya başladı. Engelim ise mesleğimi yapmama engel değil. 30 yıl hem mesleğimi yaşatıyorum hem de hayatımı kazanıyorum. Gelin görün ki bugün terzi mesleğini yaşatacak çırak bulamıyoruz. Bunun bir nedeni hazır konfeksiyonun gelişmesi bir diğer neden, çırakların sigortasının yatırılmaması, düşük ücret verilmesi. Çıraklık eğitim merkezinde açılan kurslar ile meslek teşvik edilmeli.”





"TERZİLİK MESLEĞİ YOK OLMASIN"

Terzilik mesleğinin yok olmaması gerektiğini söyleyen Necat Sarıca’nın ortağı aynı zamanda da öğrencisi Bahri Dayan, “10 yıldır bu işte çalışıyorum. Çırak olarak ustamın yanında başladım. Şimdi birlikte dükkan açtık. Şu an herkes gibi bizler de pandemiden dolayı durgun bir dönem geçiriyoruz.” dedi.

"FELÇ OLDUĞUM İÇİN HAYATTAN KOPMADIM"

Çocukluğunda uygulanan yanlış tedavi nedeniyle felç olmasının başarı ve mutluluğunu engelleyemediğini ifade eden Sarıca, “Şu an bir ayağımı kullanamıyorum. Bir ayakla çalışıyorum. İşimin dışında kalan vakitlerde Van Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında antrenör olarak görev yapıyorum. Takımımız 2'nci ligde oynuyor. Pandemi nedeniyle antrenmanlar yok. Engelim, hayatımda sporun olmaması ya da işimi yapmamak için sorun değil. Herkes gibi bu dönem biz de sıkıntı içindeyiz. 10 mağazaya iş yapıyoruz. Ancak genel bir durgunluk var.” diye konuştu.

Dayan, ardından da herkesin şükretmek için çok nedeni olduğunu hatırlattı.

























