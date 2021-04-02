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    Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü

    Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü

    Van'da düzenlenen etkinlikte itfaiye ekiplerinin kıyafetlerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
    • AA
    • 02.04.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 16:13
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    Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

    Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı Asayiş Bando Komutanlığı ekiplerinin konser verdiği etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri de halk oyunları gösterisi yaptı.

    Resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği etkinlikte askeri tören geçişi gerçekleştirildi.

    Van ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü #1

    SOLOTÜRK'ÜN ÖZEL GÖSTERİ UÇUŞU

    Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün Van semalarındaki uçuşu beğeni topladı.

    Edremit Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, gösteri uçuşunu telefonlarıyla kaydetti.

    Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü VİDEO

    Van ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü #2

    İTFAİYENİN FARKLI DİKKAT ÇEKEN KIYAFETLERİ

    Törende boy gösteren Van Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin kıyafetleri de dikkat çekti.

    İtfaiye ekiplerinin kıyafetlerini astronotlara benzetenler oldu.

    Van ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü #3

    Van ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü #4

    Van ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü #5

    Van ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü #6

    Van ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü #7

    Van ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü #8

    Van ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü #9

    Van ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü #10

    Van ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü #11

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