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    Van'ın Maldivler’i aratmayan adası Çarpanak

    Van Gölü’nün Çarpanak Adası ile yarımadası, beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla Maldivler’i aratmıyor.
    • 18.05.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 14:24
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    Van'ın Maldivler’i aratmayan adası Çarpanak

    Asırlar öncesinde bir yarımada parçası olan Çarpanak Adası, Van Gölü suyunun yükselmesiyle ada haline geldi.

    Van Gölü’ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak, el değmemiş dokusuyla bahar aylarında daha güzel bir manzaraya büründü.

    Tedbirli turlar

    Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi mevkisinde yer alan Çarpanak Adası’na, yarımadadaki iskeleden teknelerle ulaşım sağlanabiliyor.

    Çarpanak Adası’na, üstündeki doğal yaşamın bozulma tehlikesine karşı tedbirli turlar düzenlenebiliyor.

    Van'ın Maldivler’i aratmayan adası Çarpanak ViDEO

    Mest eden görüntüler

    Ayrıca adanın üzerinde ise Ktouts Manastırı bulunuyor.

    Kıyısındaki beyaz kum ve tertemiz suyuyla büyüleyen bölge, Van Gölü’nün turkuaz mavisi içerisinde mest eden bir görüntü sunuyor.

    Van ın Maldivler’i aratmayan adası Çarpanak #1

    Keşfedilmeyi bekliyor

    El değmemiş eşsiz bölge, havadan görüntülendi.

    İHA'nın haberine göre ada, bu görüntüsüyle yeniden keşfedilmeyi bekliyor.

    Van ın Maldivler’i aratmayan adası Çarpanak #2

    Van ın Maldivler’i aratmayan adası Çarpanak #3

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