Van Gölü’nün Çarpanak Adası ile yarımadası, beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla Maldivler’i aratmıyor.

Asırlar öncesinde bir yarımada parçası olan Çarpanak Adası, Van Gölü suyunun yükselmesiyle ada haline geldi.

Van Gölü’ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak, el değmemiş dokusuyla bahar aylarında daha güzel bir manzaraya büründü.

Tedbirli turlar

Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi mevkisinde yer alan Çarpanak Adası’na, yarımadadaki iskeleden teknelerle ulaşım sağlanabiliyor.

Çarpanak Adası’na, üstündeki doğal yaşamın bozulma tehlikesine karşı tedbirli turlar düzenlenebiliyor.

Van'ın Maldivler’i aratmayan adası Çarpanak ViDEO

Mest eden görüntüler

Ayrıca adanın üzerinde ise Ktouts Manastırı bulunuyor.

Kıyısındaki beyaz kum ve tertemiz suyuyla büyüleyen bölge, Van Gölü’nün turkuaz mavisi içerisinde mest eden bir görüntü sunuyor.

Keşfedilmeyi bekliyor

El değmemiş eşsiz bölge, havadan görüntülendi.

İHA'nın haberine göre ada, bu görüntüsüyle yeniden keşfedilmeyi bekliyor.