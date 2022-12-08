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    Vanlı Vesile Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan hayali gerçek oldu

    90 yaşındaki Vesile Coşar, büyük sevgi beslediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının, odasına asılmasını istedi. Harekete geçen ilçe kaymakamlığı fotoğrafı teslim etti.
    • 08.12.2022 - 17:45
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    Vanlı Vesile Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan hayali gerçek oldu

    Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi ve 90 yaşındaki Vesile Coşar'ın hayali gerçek oldu.

    Yıllardır Erdoğan sevgisiyle yaşayan Coşar, yaşadığı evin odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını asmak istedi.

    Coşar, bu talebini yanında kalan oğluna iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı duvara asıldı

    Bunun üzerine oğlu tarafından durumun İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu’na iletilmesi üzerine istenilen fotoğraf hazırlanarak teslim edildi.

    Oğlunun getirdiği fotoğrafı odasına astıran Vesile Coşar, Erdoğan’a olan özlemini bu şekilde gidermeye çalışıyor.

    "Allah, Muhammed ondan razı olsun"

    Vesile Coşar, ümmetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan razı olduğunu belirterek, “Allah, Muhammed ondan razı olsun. Halkımız da ondan razıdır. Allah ömrünü uzun etsin inşallah” dedi.

    "Reisin fotoğrafını istiyorum, onu çok seviyorum, bakacağım dedi"

    Coşar’ın oğlu ise annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını istediğini belirterek, “Annem bana ‘ben reisin fotoğrafını istiyorum, onu çok seviyorum, bakacağım’ demesi üzerine ben de kaymakam beye durumu söyledim. Talebimizi kabul ettiler ve çerçevelenmiş fotoğrafı bize verdiler. Getirip annemin odasına astım. Annemin de hayali gerçek oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


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