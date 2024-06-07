Vantilatörde klima etkisi yaratan yöntem! Uygulayan vazgeçemiyor… Havaların iyice ısınmaya başlamasıyla birlikte evlerde serinleme ihtiyacı da başladı. Maddi açıdan külfetli olan klima yerine kullanılan vantilatörlerde uygulayacağınız bu yöntem anında klima etkisi yaratıyor. İşte, o yöntem…

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Bunaltıcı sıcakların başlamasıyla birlikte klimaya duyulan ihtiyaçta artmaya başladı. Çoğu kişi soluğu serin ve klimalı yerlerde almaya çalışıyor.

Ancak ne yazık ki maddi açıdan pahalı olan klimalar her evde bulunmuyor. Klima olmayan evlerde ise serinleme aracı olarak vantilatörler kullanılıyor.

Vantilatörde klima etkisi yaratacak bu yöntem ile anında serinleyecek ve bu yöntemi kullanmaktan vazgeçemeyeceksiniz.

Vantilatörde klima serinliği…

Klima olmayan evlerde genellikle serinleme aracı olarak kullanılan vantilatörlerde uygulayacağınız buz yöntemi sayesinde klima serinliğine ulaşabileceksiniz.

Bu yöntemi uygulamanız için ise tek ihtiyacınız olan şey ise bir avuç buz ve bir adet kase. Buzları kaseye doldurun ve ardından vantilatörünüzün önüne bırakın. Buz eriyip buharlaştıkça serinleme etkisi oluşturacak ve kısa sürede ferahlama sağlayacaktır.