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    Vantilatörü açıp bir güzel uyuyan köpek

    Sıcaktan bunalan sevimli köpeğin vantilatörü çalıştırıp uykuya geçtiği anlar, izleyenlere tebessüm ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 16:21
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    Vantilatörü açıp bir güzel uyuyan köpek

    Sevimli bir minik köpek, uykuya geçmeden önce sıcak havanın da etkisiyle bunalarak, kendini serinletmek istedi.

    Önce yatacağı yeri hazırlayan köpek daha sonra masa üzerinde bulunan vantilatörü çalıştırıp, ardından odanın lambasını kapattı.

    KAPIYI KAPATIP UYKUYA GEÇTİ

    Uykuya hazır olan köpek daha sonra çıktığı yatak üzerinde tam uykuya dalacaktı ki, kapının açık olduğunu fark etti. Yere atlayıp kapıyı da kapatan köpek daha sonra uykuya daldı.

    Köpeğin o hallerinin paylaşıldığı video ise sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

    Vantilatörü açıp bir güzel uyuyan köpek

    Vantilatörü açıp bir güzel uyuyan köpek #1

    Vantilatörü açıp bir güzel uyuyan köpek #2

    Vantilatörü açıp bir güzel uyuyan köpek #3

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