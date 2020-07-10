Sıcaktan bunalan sevimli köpeğin vantilatörü çalıştırıp uykuya geçtiği anlar, izleyenlere tebessüm ettirdi.

Sevimli bir minik köpek, uykuya geçmeden önce sıcak havanın da etkisiyle bunalarak, kendini serinletmek istedi.

Önce yatacağı yeri hazırlayan köpek daha sonra masa üzerinde bulunan vantilatörü çalıştırıp, ardından odanın lambasını kapattı.

KAPIYI KAPATIP UYKUYA GEÇTİ

Uykuya hazır olan köpek daha sonra çıktığı yatak üzerinde tam uykuya dalacaktı ki, kapının açık olduğunu fark etti. Yere atlayıp kapıyı da kapatan köpek daha sonra uykuya daldı.

Köpeğin o hallerinin paylaşıldığı video ise sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

Vantilatörü açıp bir güzel uyuyan köpek