VASKİ, Erciş'te zorunlu su kesintisi duyurusu yaptı

Bazı mahallelerde temizlik ve bakım gerçekleştirileceğini duyuran Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Erciş'te su kesintisi yaşayanacağına dair bilgilendirme yaptı.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, su kesintisine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kentin Erciş ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapacağı belirtildi.

Temizlik ve bakım çalışmaları yapılacağını açıklayan VASKİ, mahallelerin isimlerini de yaptığı açıklamada duyurdu.

SABAH 8 İLE AKŞAM 8 ARASINDA SU OLMAYACAK

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Morgedik Regülatöründe yapılacak temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle; 20 Eylül 2021 tarihinde 08:00 - 20:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Söz konusu su kesintisinden; Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ, Adnanmenderes (Yukarı TOKİ Konutları), Beyazıt (Solaha Mevkii ), Kocapınar ve Akbaş Mahalleleri etkilenecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı temizlik ve bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir."