Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler hakkında vatandaşlara düşüncelerini sorduk.

Türkiye'nin son dönemde en tartışmalı konusu ekonomi.

Kur dalgalanmaları, açıklanan yeni ekonomi politikaları, hükümetin büyüme, muhalefetin battık bittik açıklamaları...

EKONOMİ VATANDAŞI NASIL ETKİLİYOR?

Tüm bu ekonomi tartışmalarının gölgesinde hayatın akışında yaşamlarını sürdüren vatandaşa, gelişmelerden nasıl etkilendiklerini sorduk.

Vatandaşın ekonomideki gelişmelere yorumu VİDEO