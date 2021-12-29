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    Vatandaşın ekonomideki gelişmelere yorumu

    Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler hakkında vatandaşlara düşüncelerini sorduk.
    • Özel Haber
    • 29.12.2021 - 12:49
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    Vatandaşın ekonomideki gelişmelere yorumu

    Türkiye'nin son dönemde en tartışmalı konusu ekonomi.

    Kur dalgalanmaları, açıklanan yeni ekonomi politikaları, hükümetin büyüme, muhalefetin battık bittik açıklamaları...

    EKONOMİ VATANDAŞI NASIL ETKİLİYOR?

    Tüm bu ekonomi tartışmalarının gölgesinde hayatın akışında yaşamlarını sürdüren vatandaşa, gelişmelerden nasıl etkilendiklerini sorduk.

    Vatandaşın ekonomideki gelişmelere yorumu VİDEO

    Vatandaşın ekonomideki gelişmelere yorumu #1

    Vatandaşın ekonomideki gelişmelere yorumu #2

    Vatandaşın ekonomideki gelişmelere yorumu #3

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