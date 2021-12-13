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    Vatandaşların 'mutlu musun' sorusuna cevabı

    Vatandaşlara, hayatın akışı içinde kendilerini nasıl hissettiklerini sorduk.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 18:16
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    Vatandaşların 'mutlu musun' sorusuna cevabı

    Türkiye, son dönemde başta ekonomik olmak üzere birçok sorun ile boğuşuyor.

    Kurdaki dalgalanmalar, siyasi çekişmeler, sosyal hayat ve yaşam mücadelesi...

    MUTLU MUSUN MUTSUZ MU?

    Tüm bunların gölgesinde vatandaş kendini nasıl hissediyor?

    Mutlu mu, mutsuz mu?

    Ensonhaber, vatandaşa nasıl nasıl hissettiğini sordu.

    İşte kameralarımıza yansıyan hayat manzaraları ve vatandaşın ruh hali;

    Sokak Röportajı: Mutlu musunuz? Mutsuz musunuz? VİDEO

    Vatandaşların mutlu musun sorusuna cevabı #1

    Vatandaşların mutlu musun sorusuna cevabı #2

    Vatandaşların mutlu musun sorusuna cevabı #3

    Vatandaşların mutlu musun sorusuna cevabı #4

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