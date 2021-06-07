Vatandaşlık başvurusu sorgulama ekranı: Vatandaşlık sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Vatandaşlık başvurusu sorgulama ekranı: Vatandaşlık sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek için ilgili makamlara başvuruda bulunmuş kişilerin, başvuru takibini nasıl ve nereden yapacakları araştırılıyor. İşte T.C vatandaşlık sorgulama ekranı...

Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli şartları yerine getirerek ilgili mercilere başvurularını yapan kişiler, başvurucu sürecini de yakından takip ediyor.

Başvuruların son durumu hakkında bilgi almak isteyenler, başvuru takibini nasıl yapacaklarını araştırıyor.

Vatandaşlık başvurusu, Türkiye’ye başka ülkeden göç eden ve belli şartları taşıyan kişiler tarafından gerçekleştirilebiliyor. Diğer milletlerde doğan ama aslında Türkiye’de yaşayan kişiler, Türk vatandaşlığının sunduğu hak ve özgürlüklerden yararlanabilmesi için Türk vatandaşlığına geçmesi gerekir.

Vatandaşlık sorgulama nasıl ve nereden yapılır? sorusu başvuru yapanların merak ettiği sorular arasında.. Peki T.C vatandaşlık başvurusu nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

VATANDAŞLIK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlık sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için nvi.gov.tr web adresine giriş yapmanız gerekir, sonrasında ise, "vatandaşlık başvurum ne aşamada?" sayfasını ziyaret ederek başvuru yapmış olan kişiye ait " Başvuru numarası ve Doğum Tarihi " bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girerek ile online vatandaşlık sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.