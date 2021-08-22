Vedat Milor'un başlattığı kayısı tartışmasına Malatyalı vekil Öznur Çalık'tan net cevap

Sosyal medyada yemek eleştirmeni Vedat Milor'un başlattığı 'Iğdır kayısısı mı, Malatya kayısısı mı?' tartışmasına Malatyalı vekil Öznur Çalık tarafından esprili bir dille tepki gösterildi.

Yemek eleştirmenliği yapan Vedat Milor, sosyal medyada yaptığı çeşitli kıyaslamalarla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak Twitter hesabından kayısı ile ilgili bir tartışma başlatan Milor, Iğdır ile Malatya'nın kayısısını kıyasladı.

"IĞDIR KAYISISI MI YOKSA MALATYA KAYISISI MI?"

Attığı bir Tweet'te, "Iğdır kayısısı mı yoksa Malatya kayısısı mı? 3 aylık ciddi bir hazırlığı gerektirecek bir anket sorusu. Zamanı gelince ele alalım." ifadelerini kullanan Milor, Malatya Milletvekili Öznur Çalık tarafından cevaplandı.

"DÜNYA KAYISI BAŞKENTİ NERESİ?"

Milor'un paylaştığı yazıyı alıntılayan Malatyalı vekil Öznur Çalık, Malatya'nın dünya kayısı başkenti olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı.

"ANKETE GEREK YOK"

Çalık'ın açıklamasında, "Sayın Vedat Milor, ankete gerek yok. Sadece buradan soralım. Dünya kayısı başkenti neresi?" ifadeleri yer aldı.