'Vefa' sezonu yeniden mi geliyor? Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Kulüplerin borçları sık sık gündeme gelirken, pandemi dönemi mali anlamda kulüplere zorluk yaşattı. Borçlara ilişkin bir açıklama ise Beşiktaş'tan geldi. Peki, Beşiktaş'ın borcu ne kadar?

Pandemi nedeniyle maçların seyircisiz oynanması, tüm kulüpleri bir hayli zorladı...

Kulüpler mali anlamda sıkıntı yaşamaya başlarken, transferlerin çokluğu ise ekstra mali yüke neden oldu.

Bazı kulüplerin borcu artarken, Beşiktaş yapılan Divan Kurulu ile borçlara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı ekibin toplam borcunu açıkladı.

Bunun akabinde taraftarlar, "Vefa sezonu yeniden mi geliyor? Beşiktaş'ın borcu ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, "Vefa sezonu yeniden mi geliyor? Beşiktaş'ın borcu ne kadar?"

BEŞİKTAŞ'IN BORCU NE KADAR?

Divan Kurulu'nda açıklama yapan Tevfik Yamantürk çıklamalarında, "Toplam borcumuz 423 milyon euro. Ben bu borcun ödenebileceğini düşünüyorum." dedi.

Ardından Divan Kurulu faaliyetlerinin açıklanmasından sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün mali tablosu ile ilgili bilgiler verdi.

Beşiktaş'ın 30 Haziran 2021 itibarıyla net borcu 4 milyar 382 bin 188 lira olarak açıklandı.