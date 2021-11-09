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- Vegan mutfağının en güzel örneği: Karnabahar köftesi tarifi
Vegan mutfağının en güzel örneği: Karnabahar köftesi tarifi
MasterChef Türkiye'de yapılan yemekler dikkati çekerken, tarifleri araştırılmaya başlandı. Yarışmayı izleyen seyirciler, karnabahar köftesinin nasıl yapıldığını merak ediyor.
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 22:10
- Güncelleme : 09.11.2021 - 23:15
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması ilgiyle izlenirken, yapılan yemekler ise merak konusu oldu.
Yarışmacılar en iyi tabakları ortaya çıkarmaya ve eleme potasına girmemeye çalışırken, seyirciler ise yemeklerin tariflerini araştırıyor.
Bu akşam vegan mutfağından yemekler denenirken, seyirciler özellikle karnabahar köftenin tarifini gündeme getirdi.
Köftenin tarifini öğrenmek ve denemek isteyenler, "Karnabahar köftesi nasıl yapılır?" sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, Karnabahar köftesi nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte detaylar...
KARNABAHAR KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 1 küçük karnabahar
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı toz biber
- 1 çay kaşığı nane
- Yarım demet maydanoz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım su bardağı un
- Robotta çekilmiş ekmek içi
KARNABAHAR KÖFTESİ YAPILIŞI
- KarnabaharIarı yumuşayana kadar haşlayın ve süzülmesi için süzgece alın.
- Suyunu çekmesi için altına havlu peçete koyup, suyu süzülene kadar bekleyin.
- Karnabaharı çatalla iyice ezin ardından içine soğan rendeleyin. Maydanoz kıyın ve ekmek içi hariç hepsini ekleyip, karıştırın.
- Kıvam ayarlayana dek ekmek içi ekleyin. Hazır olan harcı dolapta en az 2 saat dinlendirin.
- Sonrasında köfteler yapın ve yağda arkalı önlü orta ateşte kızartın. Şimdiden afiyet olsun.