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Vegan mutfağının en güzel örneği: Karnabahar köftesi tarifi

Vegan mutfağının en güzel örneği: Karnabahar köftesi tarifi

MasterChef Türkiye'de yapılan yemekler dikkati çekerken, tarifleri araştırılmaya başlandı. Yarışmayı izleyen seyirciler, karnabahar köftesinin nasıl yapıldığını merak ediyor.