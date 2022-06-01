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    Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar oldu 2022?

    2022 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Basın Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini duyurdu.
    • 01.06.2022 - 12:29
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    Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar oldu 2022?

    Kurban Bayramı'na az bir süre kala, vekalet yoluyla kurban bağışı yapmak isteyenler için fiyatlar belli oldu.

    Kurban Bayramı'nda mazlumlara yardım etmek isteyen ve bağış yapmak isteyenler için, 2022 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Basın Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı.

    Erbaş yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke 354 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz.

    Daha fazla mazlum kardeşimizin yüzlerini güldürmek, bayram sevinçlerine ortak olmak istiyoruz." dedi.

    Bu açıklamanın ardından bedeli duyuran Erbaş'ın söylediklerinin detaylarına ulaşmak isteyenler, "Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar oldu 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar oldu 2022? İşte yanıtı..

    Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar oldu 2022?

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Basın Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

    Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar oldu 2022? #1

    Bağış yapılacak yerler

    Yapılan duyuruya göre; kurban bağışları, bagis.tdv.org adresinden, mobil bağış uygulamasından, Banka/ PTT şubelerinden ve Müftülüklerden yapabilecek. Bağışlar için son tarih ise 9 Temmuz olarak belirlendi.

    Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar oldu 2022? #2


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