Vekaleten kurban nedir, nasıl kesilir? Vekaletle kurban kesmek caiz midir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı vekaleten kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Peki vekaleten kurban nedir ve nasıl kesilir? İşte vekaleten kurban kesmek hakkında merak edilenler...

İslam dünyası, Kurban ibadetine sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlıyor.

Kurban kesmeye dair detaylar da sıklıkla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vekaleten kurban kesim fiyatlarını duyurması üzerine, velakete kurban nedir ve nasıl kesilir soruları da gündeme geldi.

Kurban ibadetini bizzat yerine getiremeyecek olan müslümanlar, velaket yoluyla kurban kesmeye dair bilgileri araştırıyor.

Peki vekaleten kurban nedir, nasıl kesilir? Vekaleten kurban kesmenin dini hükmü nedir? İşte tüm detaylar..

VEKALETEN KURBAN NEDİR?

“Vekalet” demek korumak, kifayet, sorumluluğunu yüklenmek, itimat, gözetmek, teslim, işi birisine vermek demektir. Istılahta ise, bir kimsenin bizzat kendisinin de yapabileceği muamelattan olan bir işi yapması için bir başkasını yetkili kılması karşılığında kullanılan bir tabirdir.

Örnek verecek olursak bir kimsenin bizzat kendisinin satabileceği bir malı satması için bir başkasını yetkili kılması bir vekalettir. Kişiye başka bir şahıs tarafından bir işi yapması için yetki verilen kişiye vekil denir.

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132).

VEKALETEN KURBAN NASIL KESİLİR?

1- Kurbanı başkasına kestirirken, kalben niyet edip, (Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim) demek yeterlidir. Kurbanı başkası alıp başkası kesecekse, (Bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim) der. Yahut kısaca, (Kurban işimi hâlletmek için seni umumi vekil ettim) demek de yetişir.

2- Bir kimse, kendisine kurban kesmesi vacib olmasa da, vekil, vacib diye kesse, kurban yine nafile olarak sahih olur. Adak, akika veya nâfile kurban, yanlışlıkla vacib diye kesilse mahzuru olmaz.

3- Kurban kesmeye vekil olan, sahibinden ayrıca izin almadıkça veya umumi vekil edilmedikçe, başkasını kendine vekil yapamaz. Umumi vekil ise başkasını, o da bir başkasını vekil yapabilir.

4- Vekâleten kurban kesene, kimi çok, kimi az para verebilir. Vekil, vekâlet aldığı kimseler adına kurban keser veya başkasına da kestirebilir. Daha sonra vekil, ondan para ister veya istemez, kendi verebilir. İki kurbana yetecek para veren için de, iki kurban alır veya ona iki hisse verir. Yahut iyisinden bir kurban alır, çünkü umumi vekil, tam yetkilidir.

DİYANET VEKALETEN KURBAN KESMENİN HÜKMÜ

Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

VEKALETEN KURBAN FİYATLARI 2021

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılına ilişkin vekaleten kurban kesim bedelinin, yurt içinde 1125 lira, yurt dışında ise 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.