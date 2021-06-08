Vekaletle kurban kesimi fiyatları ne kadar? Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatları

Vekaletle kurban kesimi fiyatları ne kadar? Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatları

Kızılay, vekaletle kurban kesim kampanyası ile yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatlarını belirlediğini açıkladı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar, fiyatlara dair araştırmalar yapıyor.

İslam dünyasının heyecanla beklediği Kurban ibadetine sayılı günler kala, kurbanlıklara dair araştırmalar da hızlandı.

Kurban kesmek isteyen vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarına dair detayları araştırırken, vekaletle kurban kesme bedeli Kızılay tarafından duyuruldu.

'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini açıkladı.

Kurban vekaletini Kızılay'a vermek isteyen vatandaşlar, Kızılay kurban velaket fiyatlarını araştırıyor. Peki kurban vekaleti nasıl verilir, fiyatları ne kadar? İşte 2021 Kızılay kurban velaket fiyatları...

KIZILAY KURBAN VELAKET FİYATLARI 2021

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor.

Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini yurt içinde 1050 olarak belirlerken, yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 avro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek.

Önceki yıllarda da kurban yardımlarının planlamasını zor durumda olan vatandaşları gözeterek yapan Kızılay, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 20 ülkede hayırseverlerin kurban vekaletleriyle sofraları bereketlendirecek. Kızılay'a verilecek kurban vekaletleriyle milyonlara ulaşılacak.

KURBAN VEKALETİ KIZILAY'A NASIL VERİLİR?

Kurban vekaletlerini Kızılay'a emanet ederek gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekaletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecek.