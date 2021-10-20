Vekillerden ilginç yöntem: Artık her bir sigaranın üzerine yazılacak...

İngiltere'de milletvekilleri 'Sigara içmek öldürür' yazısının paketlerden sonra her bir sigaranın üzerine tek tek yazılması için çalışmaları başlattı.

Dünya genelinde başta kanser olmak üzere pek çok hastalığın en büyük sorumlusu olarak gösterilen sigarayla ilgili İngiltere’de ilginç bir yöntem denenecek.



İşçi Partisi’nden Mary Kelly Foy öncülüğündeki vekiller, daha önce paketlerin üzerine yazılan ‘Sigara içmek öldürür’ yazısını her bir sigaranın üzerine yazmak için harekete geçti.

Meclise sunulan öneri kabul edilirse, uyarı yazısı bundan böyle her bir sigara tanesinin üzerinde yer alacak.

"İÇMEKTEN VAZGEÇECEKLER"

Konuyla ilgili İngiliz basınına konuşan Foy, “Sigaranın bir kanser çubuğu olduğunu ve onu kullanan kişilerin yarısını öldürdüğünü biliyoruz. Umarım bu uyarılar sigara içmeye yeltenen kişiler, özellikle de gençler için etkili olur. Umuyorum sigarayı ağızlarına götürdüklerinde bundan vazgeçecekler, çünkü bunu her yaptıklarında o mesajı görecekler” dedi.