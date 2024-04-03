Venezuela'da yaşıyordu! Dünyanın en yaşlı erkeği 114 yaşında öldü Dünyanın en yaşlı erkeği Juan Vicente Perez Mora'nın 114 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Perez'in 11 çocuğu, 41 torunu ile 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu vardı.

AA

Guinness kayıtlarına göre dünyanın en yaşlı adamı, 114 yaşında iken yaşama veda etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dünyanın en yaşlı erkeği Juan Vicente Perez Mora'nın hayatını kaybettiği haberini, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Guinness Dünya Rekorları, 2022'de Perez'i dünyanın en yaşlı erkeği ilan etmişti.

Hayatını çiftçilikle idame ettiren Perez, şeriflik de yapmıştı.

Torununun torunlarını gördü

Mayıs 1909'da dünyaya gelen Perez'in 11 çocuğu, bu çocuklardan olan 41 torunu ile 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu bulunuyordu.

Beş yaşında tarlada çalışmaya başladı

Guiness, 2022'de yaptığı açıklamada, dünyanın en yaşlı erkeği Perez'i şu ifadelerle tanımlamıştı:

Beş yaşındayken babası ve kardeşleriyle tarlada çalışmaya başladı ve şeker kamışı ile kahve hasadına yardım etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)