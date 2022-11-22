Venüs burcuna göre partnerinizin nelerden hoşlandığını öğrenin! Venüs bu burçtaysa çapkınlık verebilir...

Astrolojide aşk, güzellik, zevk ve para gezegeni olarak bilinen Venüs'ün düştüğü burç, partnerin aşkı yaşayış biçimini ve hoşlandığı kadın tipini gösterebilir.

Venüs burcu kadınlarda aşkı yaşayış biçimini gösterirken, erkeklerde hem bunu hem de hoşlandığı kadın tipini de anlatabilir. Örneğin Venüs'ü Koç olan bir erkek daha asi kadınlardan hoşlanırken, Venüs'ü Balık olan bir erkek daha duygusal, hayalperest kadınlardan hoşlanacaktır. İşte Venüs burcuna göre partnerin aşkı yaşayış biçimi...

Venüs Koç

Venüs'ü Koç olan kişiler ilişkilerde direkt konuşmayı severler ve dürüsttürler. Kolay elde edilen kişiler yerine fethetmeleri gereken zor tipleri seçmeleri mümkündür. Ayrıca kovalamanın heyecanına karşı iştahlarını asla kaybetmezler fakat elde ettiklerinde aynı heyecanı koruyamayabilirler. Diğer insanlar ise, Venüs Koçların özgüvenli ve açık sözlü tavırlarının yanı sıra ateşli seksapelleri sebebiyle onlara çekilebilirler.

Venüs Boğa

Boğa burcu zaten Venüs tarafından yönetilmesi sebebiyle Venüs Boğa insanları şehvet, cinsel dürtü ve ciddi bir sarılma takıntısına sahip olabilirler. Aşkı ve aşk hakkındaki her şeyi sevebilirler ve yalnızca özel biriyle paylaşmak için rahat bir yuva yaratmak isterler. Bu durum ilişkilerde nerede durduklarını bilmekten hoşlandıklarını gösterirken, bu süreçte biraz kıskanç ve koruyucu da olabilecekleri anlamına gelmektedir.

Venüs Boğa erkekleri ve kadınları oldukça tenseldir. Boğanın garanticiliği ilişkide de önemli bir faktör olarak tarif edilebilir. Venüs'ü bu burçta olan insanlar kovalamazlar, insanlar onlara gelir. Ayrıca lüksten, estetikten, güzel kokulardan hoşlanırlar.

Venüs İkizler

İkizler burcunda Venüs'ü bulunan insanlar hiçbir şekilde bağlanmaya dayanamamaktadırlar. İkizler hızla ilgili olarak ifade edilir, bu sebeple İkizler'in gündemi hızlı değişir. Oldukça kararsız olan bu insanlar, fikirlerini sık sık değiştirebilirler ve başkalarıyla flört edebilirler. Onları merak çokça motive eder. Esprili, zeki ve hareketli insanlardır. Ancak sadık olma konusunda büyük sıkıntılar yaşarlar.

Venüs Yengeç

Venüs'ü Yengeç olan insanlar güvenlik, sadakat ve kararlılık aramaktadır. BU insanlar romantik jestlere, duygusal konuşmalara ve fiziksel temasa oldukça bayılırlar. Partnerlerine sevgi, şefkat ve çok fazla ilgi göstereceklerdir. Aileleri bu yerleşimdeki kişiler için oldukça önemlidir, bu sebeple aileleriyle iyi geçinmeniz çok önemlidir. Ayrıca randevularınız bol bol dokunma, sarılma olacaktır.

Venüs Aslan

Venüs Aslan burçları için aşktan daha önemli bir şey bulunmamaktadır. Venüs Aslanların dünyalarını döndüren şey budur. Kur yapmada son derece başarılıdırlar. Kuyruk tüylerini sallayarak etrafta dolaşıp kur yapan bir tavus kuşu gösterilerini yapan bu kişiler sizden alkış beklerler. Ayrıca bir kez ilişkinizin adını koyduğunuzda, sizi bütün arkadaşlarına göstermek isterler. Sıcak kalpli, sevgi dolu, sadık ve cömert olan bu kişilerin çocukça bir tarafları da vardır.

Venüs Başak

Venüs Başak burçları tamamen ayrıntılarla uğraşır, bu nedenle birini tanımak için zaman ayırıp kafalarında çok detaylıca analiz ederler. Genellikle karşıdaki kişilere mesafeli ve temkinli başlarlar. Doğuştan hassas ve çekingen olan bu erkek veya kadınlar, ilk hamleyi yapmaktan hoşlanmazlar. Mükemmeliyetçi ve eleştireldirler. Ayrıntıları fark ederler ve sizin de fark etmenizi isterler. Sevdikleri şeyleri aklınızda tuturak bununla onu şaşırtmaya çalışabilirsiniz. Venüs Başaklar ayrıca sevdiklerine farklı konularda yardım ve destekte bulunmayı severler.

Venüs Terazi

Terazi'de bulunan Venüs aşk oyununda oldukça başarılıdır. Terazi Venüs'e sahip kişiler mükemmel flörtler, nazik aşıklardır ve gerçek birer romantik insanlardır. Bu insanlar her şeyin uyumlu, dengeli ve idealize edilmiş olmasını severler. Doğal çekicilikleri ve estetik bakış açıları onlara masalsı bir aşk arzusu vermektedir. Nazik olan bu insanlar uzlaşmacıdırlar ve adaletli davranmayı severler.

Venüs Akrep

Venüs'ü Akrep'te yerleşmiş olan insanlar, başkalarını kolayca cezbedebilmek özelliğine sahiptir çünkü doğal bir cinsel cazibeleri vardır. Korkusuz ve tutkulu görünen bu kişilerin, aradıkları yakınlık düzeyinin sınırı bulunmamaktadır. Ayrıca son derece sahiplenici olduklarını söyleyebiliriz. Bir defa kafaya takmaları durumunda karşıdaki kişiyi neredeyse saplantılı bir düzeye getirebilirler. Eğer ilkokul öğretmeninizin ya da büyük büyükbabanızın adını bir şekilde öğrenmişlerse şaşırmayın. Sizinle ilgili her konuda araştırmalarını yapmışlardır. Ancak her şeye rağmen sadık kişilerdir.

Venüs Yay

Venüs'ü Yay'da olan kişiler son derece çekici insanlar olarak ifade edilebilir. Flörtöz, eğlenceli, sıcak ve dışa dönük olan bu insanlara, diğer insanlar kolayca gelir. Fakat ilişkilere daha az bağlıdırlar çünkü özgür olmak isterler. İşler zorlaştığında kolayca uzaklaşabilirler. Ayrıca her zaman öğrenmek ve eğlenmek istiyorlar, bu duruma ayak uydurabilen partnerler onlarla aşk yaşasa iyi olacaktır.

Venüs Oğlak

Oğlak burcunda Venüs'e sahip insanlar daha temkinli, maddi olarak hırslı ve başarılı olmaya mahkumdur. Bu sebeple buna uyum sağlayacak ve biraz gösteriş yapabilecekleri bir eş aramaktadırlar. Bu kişiler bütün bu flört süreçleri olmadan bir an önce doğru sonuca ulaşmak isterler. Yani flörtten ziyade ciddi ilişki insanıdırlar. Aşk ve yaşam söz konusu olduğunda ise son derece planlayıcıdırlar ve onların beş senelik planlarına uymuyorsanız, yanlarında kalmanıza gerek yok. Bazı insanlar Venüs Oğlakların aşka otoriter yaklaşımlarından korkabilir ancak bazıları ise soğuk, sakin ve derli toplu auraları sebebiyle onlara çekilir. Ayrıca çok tutkulu ve eğlenceli olmayabilirler ancak inanılmaz derecede sadık, güvenilir ve esnek insanlardır.

Venüs Kova

Venüs Kova burçları bir sevgiliyle beraber, fikirlerini konuşabilecekleri, oyunlar oynayabilecekleri ve meydan okuyabilecekleri bir arkadaş istemektedirler. Venüs Kovaların kalpleri kesinlikle beyinleri tarafından yönetilmektedir ve her duruma akıl ve mantıkla yaklaşmaktadırlar. Bu durum ise bazı durumlarda soğuk görünmelerine sebep olmaktadır. Duygusallık ve sevgi gösterilerinden pek hoşlanmazlar. Oldukça zeki ve açık fikirlidirler, her şey hakkında konuşmayı severler.

Venüs Balık

Venüs'ü Balık burcunda olan erkek ve kadınlar zodyağın sakin, bağışlayıcı, şiirsel, eğlenceli ve hassas romantikleridir. Sanatı seven bu insanlar dünya için fazla tatlılardır ve aşıkları gelene dek adeta en yüksek kulenin en yüksek odasında korunmaları gerekmektedir. Fazla kibarlardır ve bu sebeple tüm taliplerine hayır demekte zorlanırlar. Sesleri ise sözleri gibi yumuşaktır. Fakat aşırı duyarlılıkları ilişkileri test haline sokabilir; etraflarındaki her şeyi derinden hissedip etkilenirler. Özellikle sık sık kafaları karışır ve yaşamdan çabuk bunalabilirler. Ancak bu duygularını ifade etmekte pek iyi değillerdir. Ayrıca genelde sorunlu tiplere çekilirler, bu sebeple ilginç eski sevgilileri olabilir.