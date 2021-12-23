Venüs retrosu ne zaman bitiyor? Eski aşklar için köprüden önce son çıkış...

Venüs retrosu ne zaman bitiyor? Eski aşklar için köprüden önce son çıkış...

Venüs yılın son retrosunu Oğlak burcunda yapmaya başlarken, ne zaman ileri hareketine geçeceği ise merak konusu oldu. Peki, Venüs retrosu ne zaman bitiyor? Venüs ne zaman ileri hareketine başlayacak?

Astrolojiye ilgisi olanlar gökyüzü olaylarını yakından takip ederken, astroloji ile ilgilenmeyenler ise Venüs retrosunun detaylarını merak ediyor.

Paranın, aşkın ve güzelliğin gezegeni olan Venüs, pek rahat etmediği Oğlak burcunda geri hareketine başladı.

Venüs'ün Oğlak burcunda geri hareket etmesi başta Oğlaklar olmak üzere diğer tüm burçları etkileyecek.

Venüs retrosunda genellikle nişan, söz, düğün ve yeni aşklara yelken açmak önerilmez. Ancak geri dönen eski sevgilileriniz ile hesaplarınızı kapatabilirsiniz.

Eğer geriye dönen eski aşkınızı hala seviyorsanız, Venüs retrosunda şans vermeyi düşünebilirsiniz.

Eğer hala geriye dönen birileri yoksa bu durum, eski defterlerin sizin için çoktan kapandığını gösterir.

Peki, Venüs retrosu ne zaman bitiyor? Venüs ne zaman ileri hareketine başlayacak? İşte detaylar...

VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Venüs Retrosu, 19 Aralık 2021 tarihinde Oğlak burcunda başladı ve 29 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.

Ayrıca bu dönem ilişkilerde yanlış anlaşılmaların arttığı bir süreç olabilir. Yine bu dönem herhangi bir yeni yatırım yapmak için uygun değildir.