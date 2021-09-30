Vergi daireleri bugün kaça kadar açık? Yapılandırmada son gün 30 Eylül!

KYK, SGK, trafik cezası, vergi borcu gibi borçları olanları yakından ilgilendiren 2021 vergi borcu yapılandırması için bugün son. Peki, Vergi daireleri bugün kaça kadar açık?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre, vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine 30 Eylül saat 23.59'a kadar yapabilecek.

30 Nisan 2021 tarihinde vadesi dolduğu halde ödenmeyen kamuya olan borçlar için tanınan başvuru süresi bugün sona ererken, vatandaşlar ise vergi dairelerine yetişmeye çalışıyor.

SGK'nın açıklamasının ardından, "Vergi daireleri bugün kaça kadar açık?" sorusu gündeme getirilerek, araştırılmaya başlandı.

Peki, Vergi daireleri bugün kaça kadar açık? İşte detaylar...

VERGİ DAİRELERİ KAÇA KADAR AÇIK?

Vergi daireleri sabah 08:30 sularında açılırken, öğle arası ise 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor.

Yaşanan yoğunluğa öğle arası erken bir saate çekilirken, öğle tatilinin ardından başlayan mesai, 17.00'ye (duruma göre 17.30'a) kadar sürüyor.

İNTERNETTEN VERGİ BORCU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ''www.gib.gov.tr'' veya e-Devlet ''www.turkiye.gov.tr'' üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

Başkanlığın resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan ''Borç Sorgulama ve Ödeme'' bölümünden 02:00-23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya ''www.gib.gov.tr'' adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.