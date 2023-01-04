VESVESE DUASI: 70 kere okuyan takıntı ve şüpheden kurtuluyor

Aslı olmayan olayları sürekli endişe içinde düşünmek ve düşünceden kurtulamamak, vesveseye delalet eder. İşte vesveselerden kurtulmak için okunacak dualar...

Âraf Suresi 20. ve Taha Suresi 120. ayetlerde açıkça, “Şeytan onlara vesvese verdi” deniliyor.

Hz. Adem'in cenneteki yasaklanmış meyveyi yemesinin temelinde vesvese olduğu rivayet edilir.

Vesvese; şeytanın, insanın kalbine ilka ettiği kuruntu veya aslı olmayan ihtimaller demektir. Vesvese, kelime olarak hışırtı, fısıltı manasında gizli ses demektir.

Şeytan sinsi bir şekilde, insanın kalbine kötülükleri, yanlışları; insanın zararına olan şeyleri fısıldıyor. Peş peşe gelen fısıldamalar akılda yer edinerek takıntı, kuruntu, saplantı ve kötü düşüncelere dönüşüyor.

Peki vesveseden nasıl kurtulunur? Vesvese için hangi dualar okunur? Vesvese anında ne yapılmalı? Vesvese nasıl geçer? İşte okunması gerekenler...

Vesvese için okunacak dua

Bismillahirrahmanirrahim

Amentü billahi ve rusülihi hüve'l evvelü ve'l ahirü ve'z zahirü ve'l batinü ve hüve bi külli şey'in alim.

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Evveli ve ahiri olmayan, zahir ve batın olan ve her şeyi bilem Allahü Teala'ya ve Onun Peygamberlerine inandım"

Vesvese için Nas suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e'ûzü bi-Rabbi'n-nâs. Meliki'n-nâs. İlâhi'n-nâs. Min şerri'l-vesvâsi'l-hânnâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûri'n-nâs. Mine'l-cinneti ve'n-nâs.

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."