VESVESE DUASI: Peygamber Efendimizin Okuduğu vesveseden kurtulma duası

Vesvelerden kurtulmak için bolca dua okuyabilirsiniz. Bu sayede hem rahatlar hem de içinize sıkıntı veren vesvelerden uzaklaşmış olursunuz. Peki, Vesvese duası nedir, neler okunur?

Ruhen ve bedenen daha iyi hissetmek, okuyacağımız bazı dualar sayesinde mümkün olabilir.

Güvende olduğumuzdan emin olmak ve vesveselerden kurtulmak için, okuyacağınız bazı dualar var.

Bu duaların hangi olduğunu ve Peygamber Efendimizin hangi duaları okuduğunu merak edenler var.

Bu kişiler, "Vesvese duası nedir, neler okunur?" sorularını arama motorlarına yazarak araştırmaya başladı.

Peki, Vesvese duası nedir, neler okunur? İşte yanıtı...

Peygamber Efendimizin Okuduğu vesveseden kurtulma duası

Peygamber Efendimiz vesvese korkusunun imandan geldiğini, vesvesenin imana zarar veremeyeceğiniz buyurmuştur ve "şeytanın hilesini vesveseye dönüştüren Allah'a hamd olsun" demiştir.

Vesveseden kurtulmak ve korunmak için de Peygamber Efendimizin de okuduğu Kur'an-ı Kerim'de geçen vesvese duası ise şu şekildedir;

"Ve kul: Rabbi,eûzü bike min hemezâti'ş-şeyâtin.Ve eûzü bike rabbi en yahdurûn. (Mü'minün,23/97-98) Anlamı: Deki:Ya Rabbi,Şeytanların vesveselerinden,onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım!."

Diğer vesvese duaları

Bismillahirrahmanirrahim

Amentü billahi ve rusülihi hüve'l evvelü ve'l ahirü ve'z zahirü ve'l batinü ve hüve bi külli şey'in alim.

Anlamı; "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Evveli ve ahiri olmayan, zahir ve batın olan ve her şeyi bilem Allahü Teala'ya ve Onun Peygamberlerine inandım"

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e'ûzü bi-Rabbi'n-nâs. Meliki'n-nâs. İlâhi'n-nâs. Min şerri'l-vesvâsi'l-hânnâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûri'n-nâs. Mine'l-cinneti ve'n-nâs.

"Anlamı; Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

Yukarıda yer alan vesveseden kurtulmak için okunacak duaları kendinizi vesveseli hissettiğiniz, içiniz sıkıldığı her an okuyabilirsiniz. Gün içinde okunduğunda en az 7 tekrar yapmanız daha uygun olacaktır.