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    Vezirköprü'de ekilen ayçiçekleri açmaya başladı

    İlçedeki ovaya ekilen ayçiçeklerinin, çiçek açmaya başlamasıyla güzel görüntüler oluştu.
    • AA
    • 24.06.2020 - 13:43
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    Vezirköprü'de ekilen ayçiçekleri açmaya başladı #1

    Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki ovaya ekilen ayçiçek tohumları önce boy verdi, sonra çiçek açtı.

    Toprağın sürülmesi sonrası organik dengeyi sağlamak amacıyla gübrelemenin ardından nisan ayında toprağa bırakılan tohumlar sayesinde, görsel şölen yaşandı.

    OVA SARIYA BOYANDI

    Yabancı otla mücadele, çapalama, tekleme, sulama, hastalıklarla mücadele olmak üzere zorlu bir yolculuğun ardından çiçeklenen, yerel tabirle "kafa çıkaran" ayçiçeği Samsun'u sarıya boyadı.

    Taban suyunu seven bir bitki olarak bilinen ayçiçeğinin verimini ise yağışlar belirleyecek.

    Üreticiler, Vezirköprü Ovası'nın buğday ve yulafta verdiği verim yüksekliğini ayçiçeğinde de bekliyor.

    Vezirköprü'de ekilen ayçiçekleri açmaya başladı #2

    Vezirköprü'de ekilen ayçiçekleri açmaya başladı #3

    Vezirköprü'de ekilen ayçiçekleri açmaya başladı #4

    Vezirköprü'de ekilen ayçiçekleri açmaya başladı #5

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