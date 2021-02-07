Viranşehir'de şalvarlı sporcular halı saha ve tenis kortuna kavuştu

Şanlıurfa Viranşehir'de kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta tenis öğrenen vatandaşlar, Bakan Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla yapılan halı saha ve tenis kortunun heyecanını yaşıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Sarıbal Mahallesi sakinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalleden dışarı çıkamayınca sosyal faaliyet arayışına girdi.

Genç nüfusunun yoğun olduğu mahallede sportif faaliyetler yapmak için yer bulamayan mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sarıbal Ortaokulu'nda 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, boş arazinin çukur olan bölümlerini toprakla doldurup ardından kireçle voleybol çizgisi çizdi.

TENİS OYNAMAYI ÖĞRENDİLER

İki demir direğe ise file bağlandı ve mahalle sakinleri voleybol oynamaya başladı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahaya yöresel kıyafetleri olan şalvar ve poşu ile ayak basan mahalle sakinleri bu kez yabancısı oldukları tenisi öğrenmeye başladı.

Haftanın belirli günlerinde öğretmen Yusuf Avcıbaşı arabasında taşıdığı raketleri sporculara dağıtarak topa vuruş tekniklerini öğretti. Kısa sürede tenis öğrenen mahalle sakinleri kendi aralarında maçlar yapmaya başladı.

HÜLYA AVŞAR'A MAÇ DAVETİ

Hayatında ilk defa tenis oynadığını ifade eden mahalle sakinleri önce utanarak oynadıkları teniste kendilerini geliştirdiklerini söyledi. Mahalle sakinleri daha sonra tenis sporuna olan ilgisiyle tanınan ünlü sanatçı Hülya Avşar’ı maç yapmak için davet etti.

KASAPOĞLU TESİS SÖZÜNÜ TUTTU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Viranşehir'de yaşayan köylülerin tenis oynadıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tesis sözü verdi ve o tesis yapıldı.

BAKAN AÇILIŞA DAVET EDİLDİ

Sarıbal Mahallesi'nde kortun tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu 'nu mahallelerinde ağırlamak istediklerini dile getiren öğretmen Yusuf Avcıbaşı, “Pandemi sürecinde mahalle sakinleri sıkıldıkları için onları spora teşvik etmek amacıyla toprak sahada tennis oynamalarını öğrettim. Bu onların çok hoşuna gitti. Ardından medyada büyük ilgi görmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığınca buraya halı saha ve tennis kortu tesisi yapıldı. Bu arada emekleri geçenlere teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Halı sahada ilk futbol karşılaşmasını yapan şalvarlı sporcuların performansı göz doldururken, renkli görüntüler oluştu.































Şanlıurfa'da köylülerin favori sporu tenis oldu