Virüs bulaştırmak kul hakkına girer mi? Diyanet'e göre hastalık bulaştırmanın vebali..

Koronavirüse yakalanan ve gerekli tedbirleri almayarak başkalarına bulaştıranların kul hakkına girip girmediği merak ediliyor. Diyanet virüs bulaştırmak kul hakkına girer mi sorusunu yanıtladı.

Çin’den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs günlerinde dikkat edilmesi gereken dini hassasiyetler Ramazan ayı ile birlikte yeniden araştırılıyor.

Koronavirüs veya bulaşıcı bir hastalık bulaştırmanın dini hükmü nedir, vebal midir, kul hakkına girer mi soruları vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, virüs bulaştırmak ve kul hakkı ile ilgili yanıtı verdi. Peki virüs bulaştırmak kul hakkına girer mi? İşte Diyanet'in açıklaması..

KORONAVİRÜS BULAŞTIRMAK KUL HAKKINA GİRER Mİ?

Dinimizin açık emirlerinden biri bulaşıcı hastalığa yakalananın kendisini tedavi ettirmesi kadar başkalarına bulaştırmamasına özen göstermesidir. Bulaşıcı bir hastalığı olan uzak duracak, sağlıklı olan da ondan uzak duracaktır.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sağlık, Rabbimizin bize emanetidir. Mümine düşen, bu emanete sahip çıkmak, onu korumak için gayret göstermektir. Bu sayede Allah’ın yardımıyla huzura kavuşuruz. Dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa buluruz. Öyleyse yaşadığımız salgın hastalık karşısında hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri korumak için tedbirli davranalım. Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım." ifadeleri kullandı.

HASTALIK BULAŞTIRMANIN VEBALİ

‘Sosyal mesafeyi korumamak ve ‘Evde kal’ kuralına uymamak kul hakkına girer mi?’ sorusu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed döneminden aktarılan bazı hadisler verilerek cevaplanıyor.

Peygamberimiz’in o dönem geniş kitlelerin ölümüne sebep olan cüzzamla ilgili anlatımları yer alan ilmihalde, ‘Cüzzamlıdan, aslandan kaçar gibi kaçın’ hadisiyle örneklendirilirken, diğer bir hadise göre, Peygamberimiz, ‘Cüzzamlıyla konuşacağınız zaman onunla sizin aranızda bir mızrak boyu (yaklaşık iki metre) mesafe olsun’ ifadelerine yer veriliyor.

Bulaşıcı hastalığını fark etmeden ve elinde olmayan nedenlerle başkasına bulaştıran için bir vebal söz konusu olmaz. Önemsememekten veya benzer bir nedenle başkasına hastalık bulaştıran kesinlikle vebal altında olur. Ciddi bir kul/kullar hakkı ihlal etmiş olur.