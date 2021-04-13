Vitir namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım adım vitir namazı kılınışı..

Ramazan ayını ibadet ederek geçirecek olan kişiler, teravih ve yatsı namazı sonrasında kılınan vitir namazı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, vitir namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

İslam alemi için en mübarek ay olan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirecek.

Oruç ibadetinin yanı sıra namaz ibadetlerini de yerine getirmek isteyenler, teravih ve yatsı namazı sonrasında kılınan vitir namazı hakkında araştırmalar yapıyor. Vacip bir namaz olan vitir namazının nasıl kılındığı merak ediliyor.

Peki, kılınışı diğer namazlara göre farklı olan vitir namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte, adım adım vitir namazı kılınışı...

VİTİR NAMAZI KAÇ REKAT?

Yatsı namazının ardından kılınan vitir namazı, İslam alemi için vacip olarak kabul edilmektedir. Kılınışı diğer namazlara göre farklılık gösteren vitir namazı üç rekattır.

VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?

Vacip olan vitir namazını en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler için adım adım kılınışı şu şekildedir:

Vitir Vacip Namazının 1. Rekatı

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü üç rekatlık Vitir Vacip namazını kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha okunur.

Zamm-ı sure (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: Üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur.

Sonra tekrar "Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Vitir Vacip Namazının 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha okunur.

Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: Üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur.

Sonra tekrar -"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

Ettehıyyatü okunur. Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Vitir Vacip Namazının 3. Rekatı