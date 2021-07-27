Voleybolda ACE (EYS) yapmak nedir?

Voleybol maçlarında servis sonrası sıkça duyulan "ACE (EYS)" terimi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki ace nedir? İşte anlamı...

Voleybolda "Ace", Türkçe teleffuzuyla "Eys" olarak bilinen kelimenin anlamı merak konusu oldu.

Her sayının oldukça önemli olduğu maçlarda ace sayıları da takımlara avantaj sağlıyor.

Peki voleybolda ace ne demektir? Ace yapmak nedir? İşte yanıtı...

ACE NEDİR?

Atılan serviste top kimseye değmeden direkt rakip yarı alana düşerse bu "Ace" olarak tanımlanmaktadır.

Aynı zamanda servisten gelen top, servisi karşılayan oyuncuya dengesiz şekilde değdikten başka bir ifadeyle çarptıktan sonra oyun dışı kalırsa bu da ace olarak nitelendirilir.



Ancak servisi karşılayan oyuncu uygun manşet pozisyonunu almış olmasına rağmen topu çıkaramazsa bu ace değil, oyuncunun manşet hatası olarak kabul edilir.

Atılan serviste birden fazla rakip oyuncu topa müdahale eder ve top bundan sonra oyun dışı kalırsa bu sayı da ace değil rakibin hatası olarak maç raporuna geçer.