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Volkan Gökçek, Ukrayna'da rakibini nakavt etti! Milli boksör Volkan Gökçek kimdir, kaç yaşında?

Volkan Gökçek, Ukrayna'da rakibini nakavt etti! Milli boksör Volkan Gökçek kimdir, kaç yaşında?

Ukrayna'daki boks gecesinde rakibini nakavt eden Volkan Gökçek kimdir, kaç yaşında? Volkan Gökçek'in boks serüveni nasıl başladı? İşte Volkan Gökçek'in hayatı ve başarıları...