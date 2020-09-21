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- Volkan Gökçek, Ukrayna'da rakibini nakavt etti! Milli boksör Volkan Gökçek kimdir, kaç yaşında?
Volkan Gökçek, Ukrayna'da rakibini nakavt etti! Milli boksör Volkan Gökçek kimdir, kaç yaşında?
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 13:00
EC BOXING boksörleri Volkan Gökçek, Ali Eren Demirezen ve Viktor Faust, Ukrayna'da düzenlenen boks gecesine katılarak rakiplerini mağlup edip, üçte üç başarı elde etti.
Genç boksör Volkan Gökçek ise geceye damgasını vuran başarılı isim olarak öne çıktı. Peki, Volkan Gökçek kimdir, kaç yaşında? Volkan Gökçek boksa nasıl başladı? İşte Volkan Gökçek hakkında bilgiler...
VOLKAN GÖKÇEK KİMDİR?
Milli boksör Volkan Gökçek 21 Ocak 1996'da İstanbul'da dünyaya geldi.
VOLKAN GÖKÇEK BOKSA NASIL BAŞLADI?
13 yaşındayken abisinin yönlendirmeleri ile boksa başlayan Volkan Gökçek, boksa başladığı yerel kulüpte Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonayı Fenerbahçe Kulübü'nün antrenörlerinin izlemesinin ardından Volkan Gökçek'in Fenerbahçe'ye transferi istendi.
VOLKAN GÖKÇEK'İN BAŞARILARI
Volkan Gökçek, 2016 yılında Samsun'da Avrupa elemelerine katıldı. Yarı finalde Fransız rakibine yenilerek 4'üncü olan Volkan Gökçek'in 2016'daki Avrupa şampiyonluğu hayal oldu.
VOLKAN GÖKÇEK'İN BEĞENDİĞİ BOKSÖRLER
Volkan Gökçek'in en beğendiği 2 boksör, erkeklerde Canelo Alvarez, kadınlarda ise Katie Taylor.
VOLKAN GÖKÇEK'İN HEDEFİ
Amatör bokstan profesyonel boksa geçen Volkan Gökçek'in hedefi dünya şampiyonluğu...