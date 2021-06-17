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- Wimbledon 2021 tenis turnuvası ne zaman? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez...
Wimbledon 2021 tenis turnuvası ne zaman? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez...
Dünyanın en prestijli tenis turnuvası 2021 Wimbledon tenis turnuvası dünyayı saran koroavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki Wimbledon tenis turnası ne zaman?
- Haber Merkezi
- 17.06.2021 - 12:43
İngiltere'nin başkenti Londra'da 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan, dünyanın en eski grand slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası, pandemi nedeniyle iptal edildi.
2. Dünya Savaşı'nın ardından, ilk kez iptal edildiği belirtilen organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tarih duyuruldu.
Tenis severlerin yakından takip ettiği Wimbledon 2021 teniz turnuvası ne zaman sorusu gündemde yer alıyor. İşte turnuva tarihi ve detaylar...
WİMBLEDON 2021 TENİS TURNUVASI NE ZAMAN?
Ertelenen tunuvanın oynanacağı tarih açıklandı.
2021 Wimbledon tenis tunuvası 28 haziran tarihinde başlayacak ve temmuz ayı içerisinde devam edecek. Temmuz'un 11'inde sona erecek tunuva şimdiden dört gözle bekleniyor.