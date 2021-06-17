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Wimbledon 2021 tenis turnuvası ne zaman? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez...

Wimbledon 2021 tenis turnuvası ne zaman? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez...

Dünyanın en prestijli tenis turnuvası 2021 Wimbledon tenis turnuvası dünyayı saran koroavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki Wimbledon tenis turnası ne zaman?