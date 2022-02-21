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    Wordle günün kelimesi 21 Şubat 2022: Wordle Türkçe bugünkü kelime belli oldu

    Yeni nesil kelime oyunu olan Wordle, son günlerde oldukça popüler. Kullanıcılar, günlük olarak kelime tahminleri yapıyor. Peki Wordle günün kelimesi ne oldu? İşte 21 Şubat 2022 Wordle bugünkü kelime..
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 14:43
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    Wordle günün kelimesi 21 Şubat 2022: Wordle Türkçe bugünkü kelime belli oldu

    Son dönemin popüler oyunu Wordle, bir kelime tahmin etme oyunu.

    Beş harfli kelimelerin sorulduğu oyunda, kullanıcıların her gün bir oyun oynama hakkı bulunuyor.

    Verilen kelimeyi bulmak için altı tahmin hakkı verilen oyunda, tahmin edilen harf kelime içinde doğru yerdeyse yeşil, seçilen harf kelime içerisinde varsa ancak doğru yerde değilse sarı renk beliriyor.

    Kelime tamamen doğru olarak bulunduğunda ise, tamamen yeşil kutucuklardan oluşan bir sıra beliriyor.

    Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor. Bugünün kelimesi ise belli oldu.

    Peki 21 Şubat Salı Wordle günün kelimesi ne oldu? İşte Wordle bugünün kelimesi...

    21 ŞUBAT WORDLE GÜNÜN KELİMESİ

    21 Şubat kelimesi: VARİL

    Wordle günün kelimesi 21 Şubat 2022: Wordle Türkçe bugünkü kelime belli oldu #1


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