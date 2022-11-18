Ya Şafii ne demek? Eş Şafi Esmasının Türkçe anlamı ve fazileti

Ya Şafii ne demek? Eş Şafi Esmasının Türkçe anlamı ve fazileti

Hatalandığımızda en çok Allah'tan şifa isteriz çünkü hastalığı da şifayı da yaratan Yüce Allah'tır. Peki Ya Şafii ne demek? Allah'ın isimlerinden mi? Tüm detaylarıyla sizin için araştırdık...

Arapça kökenli bir sözcük olan Şafi, Şefaat kelimesinden türetilmiştir. Sözlük anlamı şifa veren olan kelime, ihsan ve lütuf sahibi, yardım eden, vesile olan anlamına da gelir. İslam inancına göre hayır da şer de Allah'tandır.

Şerden sakınıp hayra yönelmek için Allah, en güzel isimleriyle birlikte zikredilmelidir. Sizin için Eş Şafi esmasının anlamını ve Ya Şafi zikrinin faziletlerini derledik.

Müslümanlar, dünyada ölümden başka her şeyin dermanı olduğunu, o dermanın da yalnızca Allah'tan geldiğini bilirler. Bu nedenle tüm sıkıntılı anlarında ve hastalıklarda yalnızca Allah'tan yardım isterler. Dua ederken de Allah'ın isimleriyle dua ederler.

İnsanoğlu karşılaştığı tüm olumsuz durumlara karşı Allah'a dua etmelidir. Hastalıkların ve sıkıntıların Allahın bize sunduğu bir sınav olduğunun bilincinde olması gerekmektedir. Bulduğu şifa sonrasında da şükretmelidir. Tüm dualarımızı Allah'ın duyduğunu ve bizim dua etmemizi istediğini bilmemiz gerekmektedir.

Eş- Şafi Ne Demek?

Birinci Anlamı:

Şifa veren, yardım eden.

Tüm şifaların kaynağı Allah'tır. Allah, hastalıkları ve musibetleri kulunu sınamak için gönderir. Kul sabır ve sebat gösterip her şeyin yaratıcıdan geldiğine iman etmelidir.

İnsanlık tarihinde en büyük sıkıntıları peygamberler çekmiştir. Hz. Eyüp'ün derisi dökülmüş, Hz. Musa kavmiyle birlikte Mısır'da kovulmuş, Hz. Yusuf ise kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Allah Teala her birine Şaffi ismiyle tecelli etmiş, şifa vermiş ve yardım etmiştir.

İkinci Anlamı:

Kötülükleri, belaları, hastalıkları def eden. Salim ve muhkem kılan.