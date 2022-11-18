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- Ya Şafii ne demek? Eş Şafi Esmasının Türkçe anlamı ve fazileti
Ya Şafii ne demek? Eş Şafi Esmasının Türkçe anlamı ve fazileti
- Haber Merkezi
- 18.11.2022 - 10:36
- Güncelleme : 18.11.2022 - 10:51
Arapça kökenli bir sözcük olan Şafi, Şefaat kelimesinden türetilmiştir. Sözlük anlamı şifa veren olan kelime, ihsan ve lütuf sahibi, yardım eden, vesile olan anlamına da gelir. İslam inancına göre hayır da şer de Allah'tandır.
Şerden sakınıp hayra yönelmek için Allah, en güzel isimleriyle birlikte zikredilmelidir. Sizin için Eş Şafi esmasının anlamını ve Ya Şafi zikrinin faziletlerini derledik.
Müslümanlar, dünyada ölümden başka her şeyin dermanı olduğunu, o dermanın da yalnızca Allah'tan geldiğini bilirler. Bu nedenle tüm sıkıntılı anlarında ve hastalıklarda yalnızca Allah'tan yardım isterler. Dua ederken de Allah'ın isimleriyle dua ederler.
İnsanoğlu karşılaştığı tüm olumsuz durumlara karşı Allah'a dua etmelidir. Hastalıkların ve sıkıntıların Allahın bize sunduğu bir sınav olduğunun bilincinde olması gerekmektedir. Bulduğu şifa sonrasında da şükretmelidir. Tüm dualarımızı Allah'ın duyduğunu ve bizim dua etmemizi istediğini bilmemiz gerekmektedir.
Eş- Şafi Ne Demek?
Birinci Anlamı:
Şifa veren, yardım eden.
Tüm şifaların kaynağı Allah'tır. Allah, hastalıkları ve musibetleri kulunu sınamak için gönderir. Kul sabır ve sebat gösterip her şeyin yaratıcıdan geldiğine iman etmelidir.
İnsanlık tarihinde en büyük sıkıntıları peygamberler çekmiştir. Hz. Eyüp'ün derisi dökülmüş, Hz. Musa kavmiyle birlikte Mısır'da kovulmuş, Hz. Yusuf ise kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Allah Teala her birine Şaffi ismiyle tecelli etmiş, şifa vermiş ve yardım etmiştir.
İkinci Anlamı:
Kötülükleri, belaları, hastalıkları def eden. Salim ve muhkem kılan.
Bedenimiz bize emanettir ve onda ortaya çıkan hastalıklar birer imtihandır. Allah, hiçbir kuluna kaldırabileceğinden daha büyük sorumluluk yüklemez. O kuluna musallat olan musibetleri, Şafii ismiyle def eder, hastaları iyileştirir ve kötülükleri yok eder.
Eş- Şafi Esmasının Türkçe Anlamı
Eş Şafi esması, hastalıkları iyi eden, şifa veren ve kullarına şefaat eden anlamına gelir.
Ya Şafi Zikrinin Fazileti ve Faydaları
Ya Şafi esmasını Cuma namazından sonra zikretmek, kişiyi maddi ve manevi hastalıklara karşı korur. Kulların kalbi Allah'ın nuruyla dolar ve umutsuzluktan arınır. Evde hastası olan kişiler Ya Şafi esmasını Fatiha ve Felak - Nas sureleri ile birlikte okumalıdır.