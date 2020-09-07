Dolar
7.4661
0.4399%
Euro
8.8231
0.1475%
Altın
1929.89
-0.2089%
Borsa
1096.81
0.9656%
G. Altın
463.285
0.2082%
Bitcoin
75706.81
-5.3081%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Yaban domuzları, Kaş caddelerine indi

    Kaş sokaklarında dolaşan domuzlar, bir vatandaş tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 17:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yaban domuzları, Kaş caddelerine indi

    Antalya Kaş sokaklarında, 2 aydır yoğun olarak görülen yaban domuzları, ilçe sakinlerini korkutuyor.

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle sokak kısıtlamalarının uygulandığı dönemde doğada aç kalıp, kent merkezine inen yaban hayvanları, yerleşim yerlerinde varlıklarını sürdürüyor.

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, Konyaaltı bölgesinde sık sık görülen yaban domuzları, turistik ilçe Kaş'ta da 2 aydır yoğun olarak görülüyor.

    DOMUZLAR KAŞ'A İNDİ

    Domuzlar, dün gece ilçe merkezinin caddelerine kadar indi. Bir ilçe sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen domuz, kaçmak yerine kameraya baktı.

    İlçe sakinleri, mahallelere kadar inen domuzlar için çare bulunmasını istiyor.

    Yaban domuzları, Kaş caddelerine indi #1

    Yaban domuzları, Kaş caddelerine indi #2

    Yaban domuzları, Kaş caddelerine indi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir