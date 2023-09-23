Yaban keçilerinin yavrularını besleme anı fotokapanda Nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçilerinin yavrularını besleme anı fotokapanla görüntülendi.

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DHA

Doğada bulunan fotokapanlar bize vahşi hayata dair ipuçları veriyor.

Fotokapana yansıyan nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçilerinin yavrularını besleme anı da bunlarda biri oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu görüntüleri paylaşarak, hayvanların yaşama koşullarını bazen gülümseten bazen düşündüren görüntülerle ortaya koyuyor.

"Nesillerinin devamlılığını sağlamak için çalışıyoruz"

Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaban keçilerinin yavrularını besleme anının fotokapana yansıyan görüntüsünü paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Yavru yaban keçilerinin beslenme anları fotokapanımıza böyle yansıdı. İzlerini sürüyor, nesillerinin devamlılığını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Yaban keçileri, kırmızı listede

Yaban keçileri, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin yayınladığı "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde bulunuyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)