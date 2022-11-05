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    Yaban keçilerinin zorlu tırmanışları dronla ile görüntülendi

    Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter hesabından yaban keçilerinin dronla ile çekilmiş görüntülerini paylaşıldı.
    • 05.11.2022 - 22:31
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 22:32
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    Yaban keçilerinin zorlu tırmanışları dronla ile görüntülendi

    1500 metre veya daha yüksek kayalık sarp yerlerde, mağaralar ve sık ağaçlıkların bulunduğu alanlarda bodur çalılar ve otlarla kaplı kayalık dağlarda yaşayan yaban keçileri, kameraya yakalandı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter hesabından 'Yine gözümüz yükseklerde' başlığıyla yaban keçilerinin dron görüntülerini paylaşıldı.

    Sabah erken saatlerde ormandan çıkarak yüksek yerlere otlamak için çıkan keçiler, akşama doğru tekrar ormana geri dönüyor.

    Yaban keçilerinin zorlu tırmanışları dronla ile görüntülendi VİDEO

    Keçilere Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu'da rastlanabilir

    Dünya üzerinde Kafkasya ve Orta Doğu'nun bazı ülkelerinde yayılış gösteren yaban keçisine, yurdumuzda Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde deniz seviyesinden itibaren 4000-4500 metre yüksekliğe kadar rastlanabiliyor..

    Yaban keçilerinin zorlu tırmanışları dronla ile görüntülendi #1

    Yaban keçilerinin zorlu tırmanışları dronla ile görüntülendi #2


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