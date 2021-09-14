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- Yabancı çiftler, düğün fotoğrafı için Taksim'i tercih etmeye başladı
Yabancı çiftler, düğün fotoğrafı için Taksim'i tercih etmeye başladı
Düğün fotoğraflarını çektirmek isteyen iki çift, İran'dan İstanbul'a gelerek Taksim'de hayatlarının en özel gününü ölümsüzleştirdi.
- İHA
- 14.09.2021 - 10:03
- Güncelleme : 14.09.2021 - 10:25
İranlı iki çift, düğünlerinin ardından fotoğraf çekilmek istedi.
İki çift, düğün fotoğrafı çekimi için İstanbul Taksim Meydanı'na geldi.
Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı ve çevresinde çektiren çiftlerin metro durağı önünde, caddelerde poz verdikleri görüldü.
SON DÖNEMLERDE ARTTI
Son zamanlarda yabancı uyruklu çiftlerin düğün fotoğrafı çekiminde Taksim Meydanı'nın gözde hale geldiği öğrenildi.
Yabancı çiftler, düğün fotoğrafı için Taksim'i tercih etmeye başladı VİDEO