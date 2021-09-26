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    Yabancı damat Sinop'ta Müslüman oldu

    Türk asıllı genç kadın ile Amerikalı genç adam birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Düğün gecesi Kelime-i Şahadet getiren yabancı damat, dini nikah da kıydırdı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 12:54
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    Yabancı damat Sinop'ta Müslüman oldu

    Amerika'da doğup büyüyen Şermin ve Joe Suber çiftinin kızı Jennifer Suber, Keily ve Marc Enfroy çiftinin oğlu Adam Enfroy ile Amerika’nın Florida eyaletinde tanıştı.

    Bir süre sonra birlikteliklerini evliliğe taşımak isteyen çift, düğünü Türkiye’de yapmaya karar verdi.

    Alınan kararın ardından ikili ve yakınları Sinop'a geldi. İslamiyeti araştıran ve türk örf adetlerine karşı ilgisi olan Adam, düğününde tüm adetleri uyguladı.

    İSLAM DİNİN SEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ

    Davul zurna eşliğinde lüks araçla konvoy yapan erkek tarafı, kız evine giderken  yol esnasında aracın önünü kesen çocuklara da para verdi.

    Gelin alma sırasında yabancı damat herkese İslam dinini seçtiğini açıkladı. Aynı  gece kız evinde hem dini nikah kıyıldı hem de ihtida töreni yapıldı.

    Yabancı damat Sinop ta Müslüman oldu #1

    EŞİNE VİLLA ALDI

    Kelime-i Şehadet getirmesinin ardından 'Adem' ismini alırken, Jennifer’ın ise aile içinde Aylin ismini kullandığı öğrenildi.

    Düğün alanına giden çift, yabancı şarkılarla giriş yapmasının ardından oyun havaları eşliğinde oyun oynadı.

    Takı merasiminde damat tarafı Türk lirası takarken, damat ise eşine kentte aldığı villayı hediye etti.

    Yabancı damat Sinop ta Müslüman oldu #2

    "İSLAMİ KURALLARI ÖRF VE ADETLERİ SEVDİM"

    Adam Enfroy, “Florida’da tanıştık. İlk andan itibaren birbirimize aşık olduk. Evlenmeye karar verdik. Düğünü de burada yaptık. Buradan o kadar memnun olduk ki bir de ev aldık. Dün gezerken bir gökkuşağı gördük, bugün de düğünüm öncesinde bir gökkuşağı gördük. Çok mutluyuz. İslam’ı inceliyordum. Türk örf ve adetlerini inceliyordum. Her şeyi, İslami kuralları örf ve adetleri sevdim. Onun için Müslüman olmaya karar verdim. Sinop çok güzel bir şehir, insanları çok cana yakın. Burayı da çok sevdik” dedi.

    Yabancı damat Sinop ta Müslüman oldu #3

    "EŞİM DE SİNOP'U ÇOK SEVDİ"

    Jennifer ise, “Ben birçok kere Sinop’a teyzemin yanına gelmiştim. Burayı da çok seviyordum. Burada evlendik. Eşim de Sinop’u çok sevdi. Burada yaşamaya karar verdik. Çok mutluyuz” diye konuştu.

    Yabancı damat Sinop ta Müslüman oldu #4

    Yabancı damat Sinop ta Müslüman oldu #5

    Yabancı damat Sinop ta Müslüman oldu #6

    Yabancı damat Sinop ta Müslüman oldu #7

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