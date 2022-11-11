Yağ şişelerindeki gizli özellik! Kimse farketmiyor ama...

Yağ şişelerindeki gizli özellik! Kimse farketmiyor ama...

Yağ şişelerini açarken kopartılan kapakçığın ne işe yaradığını öğrenmeye hazır olun... Meğer çok büyük bir işlevi varmış!

Yağ şişeleri milyonların korkulu rüyası...

Açması, doldurması, damlaması, dökülmesi ayrı dert... Oysa ki inanılmaz pratik bir yöntemi var.

Yağ şişesini açtıktan sonra ağzındaki kapakçıpı çöpe atanlardansanız, artık o hatayı yapmayacaksınız.

Plastik yağ kutularını kolayla kullanmak artık çok kolay olacak. Çünkü aslında firmalar bunu çoktan düşünmüş.

Yağ şişesindeki gizli özellik

Her yağ şişesinde kapağın altında bir koruma aparatı bulunuyor.

Şişelerin kapak kısmından çıkan aparatı ters çevirip koymanız gerekiyor. Bu şekilde daha orantılı ve sıçratmadan yağ dökebilirsiniz.