Yağışlı hava batı bölgelerini terk ediyor! Sıcaklıklar yeniden artacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Mehmet Özdemirci, "Bugünkü kuvvetli yağışlar, yarın batı bölgelerini terk ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı yağışlar var" dedi.

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DHA

Yurdun batı bölgelerini etkisi altına alan kuvvetli ve sağanak yağışlar, birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi..

Konuyla ilgili hava tahmini uzmanı Mehmet Özdemirci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde açıklama yaptı.

Özdemirci, bugün için yurdun iç ve batı kesimleri için sağanaklar beklediklerini belirterek, "Beklentimiz gerçekleşiyor. Kuvvetli yağış sonucunda sel, su baskını, trafikteki aksamalar, kuvvetli rüzgarın özellikle iç ve batı bölümünde akşam saatlerine kadar devam ediyor. O yüzden çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yağışlar batı bölgelerini terk ediyor"

Özdemirci, sağanakların devam edip etmeyeceği ile ilgili ise şunları söyledi:

Bugünkü kuvvetli yağışlar, yarın batı bölgelerini terk ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı yağışlar var. Batıda Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yağış beklentimiz var. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde aralıklı yağışlar göreceğiz. Diğer bölgelerimiz ise parçalı ve az bulutlu olacak. Yarından itibaren kuvvetli yağış beklemiyoruz. Genellikle aralıklı sağanak şeklinde yağışlar göreceğiz.

"Sıcaklıklarda artış bekliyoruz"

Hafta başında ise yalnızca ülkemizin batı kesimlerinde, Marmara ile Kuzey Ege ve Muğla çevrelerinde yağış beklentimiz var. Hava sıcaklıkları halen doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Diğer bölgelerde ise mevsim sıcaklıkları civarında.



Önümüzdeki günler itibarıyla sıcaklıklarda artış bekliyoruz. Salı gününden itibaren ise ülke genelinde mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar yaşayacağız.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)