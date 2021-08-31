Yağlı saçları anında kamufle etme yolları

Saçlarınızın hazır olmadığı bir anda evden çıkmanız gerekirse ne yapardınız... İşte birkaç dakikada yağlı saç görünümünden eser bırakmayacak yöntemler.

Saçlardaki aşırı yağlanma, altında yatan sağlık sorunlarının yanı sıra sosyal hayatı da etkiliyor.

Sönük ve parlayan saçlarla dışarı çıkmak her ne kadar özgüvensiz hissettirse de her zaman yıkayacak vakti bulamayabilirsiniz.

Sebum fazlalığından kaynaklanan yağlanmayı geçici olarak kamufle etmenin bazı yolları elbette ki var. Ayrıca her gün saç yıkamanın da zararları saymakla bitmiyor...

Randevularınız sizi o anlarda yakaladığında ise akıllarda tek bir soru yerini alıyor: Yağlı saçlar nasıl kamufle edilir?

Saçınızı yıkamaya vaktiniz yoksa işte bu pratik yöntemlerle yağlı saçlarınızın temiz görünmesini sağlayabilirsiniz.

YAĞLI SAÇI KAMUFLE ETMENİN YOLLARI

ŞAPKA

Her mevsime uygun bir modelini bulabileceğiniz şapkalar, saçlarınızın sönüklüğünü gizlemeye yardımcı olacaktır.

SAÇ AYRIMI

Alışık olduğunuz saç ayrımınız en yağlı görünen yerlerden bir tanesidir. Gözünüze garip gelecek olsa da, diğer yönü kullanarak o görüntüyü kamufle edebilirsiniz.

BEBEK PUDRASI

Kulağa ilginç gelse de bebek pudrası saçınızdaki yağı adeta emecek. Kafanızı eğin ve saç diplerinize biraz bebek pudrası serpiştirin. Ardından ovalayın ve temiz saç görünümüne kavuşun.

FÖNLE HACİM KAZANDIRIN

Yağlı saçların en kötü yanı da hacmini kaybetmesi. Fön makinesi ile saçlarınıza hacim kazandırabilirsiniz.

KURU ŞAMPUAN

Saç diplerinize sıkarak tarayacağınız kuru şampuan, sizi günlük olarak idare edecektir.

SAÇ SPREYİ

Matlaştırıcı özellikte bir saç spreyi, yağlı saçlara veda etmenizi sağlayabilir.

ÖRGÜ MODELLERİ

Saçınızı kamufle etmenin en basit yollarından biri de örmektir. Özellikle kalın örgüleri tercih ederseniz, saçlarınız doğal ve temiz görünecektir.